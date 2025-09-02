２日午後７時１５分頃、岐阜県中津川市坂下の路上で、歩いて帰宅途中だった同市の男子高校生（１６）がクマに頭部と背中をひっかかれ、市内の病院に搬送された。けがの程度は不明だが、意識はあるという。市によると、高校生は近くの民家に逃げ込み、この家の住民が消防に通報した。市は県警などとパトロールを実施し、市民に向けて注意を呼びかけるメールを配信した。同市では今年４月以降、クマの目撃情報が３１件あるという