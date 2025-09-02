フィリピンで銃撃され死亡した日本人2人の遺体が日本へ移送されることになり、現地では遺体の運び出しが行われました。警視庁が司法解剖を行う方針です。フィリピンでは2日、殺害された日本人の佐鳥秀明さん（53）と中山晃延さん（41）の遺体が葬儀業者の施設から首都マニラの空港に運ばれました。3日午後に飛行機で羽田空港に移送され、警視庁が司法解剖を行う方針です。佐鳥さんと中山さんは、フィリピンを訪れた先月15日、タク