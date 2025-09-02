◆イースタン・リーグ巨人３―２ヤクルト（２日・Ｇタウン）巨人の三塚琉生外野手が、課題とする左腕から適時打を含む３安打猛打賞を放った。イースタン・ヤクルト戦に「３番・左翼」で先発出場。先発の高橋から、初回２死で三塁内野安打、３回無死一、二塁では中前適時打と２安打を放つと、５回先頭では３番手の左腕・佐藤から左前へと運んだ。今季７度目の猛打賞で、打率は３割５分１厘に上昇。再昇格へ向けてアピールが