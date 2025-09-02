◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム）巨人の大勢投手がヤクルト戦で８回に３番手で登板。１回１３球を投げて２安打無失点に抑えた。２―１の８回にマウンドへ。先頭・内山に内野安打を浴びたが、続く同学年の４番・村上を空振り三振。しかし、５番・オスナには左前安打を打たれた。それでも後続を打ち取り無失点に抑え、これで今季３９ホールド目をマークした。大勢は前回登板の８月２９日の阪