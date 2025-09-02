お笑いコンビ・ジェラードンのアタック西本さん（38）が2日、自身のXを更新。ネタ中に肉離れを起こしたことを報告しました。西本さんは松葉づえを脚に挟み、車椅子に座っている写真と共に「すいませんネタ中に肉離れを起こしてしまいました迷惑かけます！」と投稿しています。ジェラードンはNSC東京12期生で、2008年10月に結成しました。海野裕二さん、アタック西本さんとかみちぃさん（38）の3人組でしたが、海野さんの体調の改