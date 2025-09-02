1851年にニューヨークで誕生したスキンケアブランド「キールズ」は、自然由来成分と皮膚科学を融合したケアで知られています。2025年9月12日には、保湿力と洗浄力を兼ね備えた新洗顔料「キールズ モイストクレンザー UFC」が登場。ソープフリーで肌に優しく、つっぱり知らずの洗い上がりを叶える、新時代の洗顔がここに♡ 洗顔で保湿も叶える新発想 「キールズ モイスト