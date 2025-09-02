◆ソフトバンク2−1オリックス（2日、みずほペイペイドーム）前回登板まで29イニング連続無失点だったソフトバンク先発のモイネロが粘りの投球を見せた。初回に広岡に先頭打者本塁打を許して30イニングぶりに失点。四回も無死満塁のピンチを招きながら、追加点は許さなかった。6回を7安打1失点、122球で交代した左腕は「先制点を許してしまったけど、二回以降は粘り強く投げられた。試合をつくることはできた」と振り返った。