◆ソフトバンク2−1オリックス（2日、みずほペイペイドーム）34歳のベテランが連敗を止めた。同点の八回2死三塁。今宮の打球が左前に抜けると、本拠地に大歓声が響いた。2番手ペルドモのツーシームを捉えた決勝打。「自分で決めたいと打席に入った。一番打ちたいところで打てた」と胸を張った。モイネロ、宮城の球界を代表する左腕の投げ合い。1点を追う七回1死三塁では、35歳の代打中村が宮城のスライダーを左前に運んだ。