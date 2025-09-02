ボートレース福岡の「公営レーシングプレス杯」は２日、予選２日目が行われた。大ベテランの存在感が日に日に増している。長谷川巌（６１＝山口）は今節の開幕戦（１日）、６コースからまくり差して白星。３連単２１万舟の超好配当を叩き出すと、２日目３Ｒは逃げ切りに成功し、日またぎの連勝。１０ＲはＡ１の北川潤二とのシ烈な２番手争いを制した。支える相棒の５０号機もパワフルそのもの。「出足が良くて、道中で押して