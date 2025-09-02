巨人が２日のヤクルト戦（京セラ）に４―１で勝利し連敗を２で止めた。投打で粘り強さを見せた。まずは先発の戸郷が６回１１４球を投じて１失点と粘投しゲームメークすると、打線は１点を追う４回に中山の６号ソロで同点。１―１の５回一死満塁から吉川の押し出し四球により勝ち越しに成功した。８回には二死一、二塁から泉口が相手の前進守備を超える走者一掃の三塁打を放ち２点を追加。最後は守護神マルティネスがしっかり