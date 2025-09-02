「第32回WBSCU18ワールドカップ」（5日開幕、沖縄）で連覇を狙う高校日本代表が2日、沖縄県高校選抜と壮行試合を行った。元西武の松坂大輔氏（44＝スポニチ本紙評論家）が自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」の取材で沖縄セルラーを訪問。熱戦を取材した。試合前の練習から取材した松坂氏が注目したポイントが、「（ワールドカップでは）金属バットから木製になる。どれだけ慣れることができるか」と