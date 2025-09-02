これまでに3回放送し、斬新な企画と独自の切り口が視聴者から大きな反響を呼んだ日本テレビ系「X秒後の新世界」。この秋10月から毎週火曜22時〜23時にてレギュラー放送が決定！日常の中に潜む見逃しがちな謎や不思議な現象を新しい視点で解明・検証！視聴者のみなさんをX秒後に新世界へと誘う本番組。初回は10月7日（火）21時から2時間SPにて放送。レギュラーメンバーには番組開始から出演していたせいや（霜降り明星）と藤井貴彦