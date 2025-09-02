阪神は２日の中日戦（バンテリン）に５―３で勝利し、３連勝で優勝マジックは「６」に減少した。０―０の３回、虎の主砲＆伏兵の２本のアーチが飛び出した。一死一塁から４番・佐藤輝明内野手（２６）が竜先発・マラーのツーシームを完璧に仕留め、右翼スタンドに突き刺さる先制の３５号２ラン。さらには一死一塁から６番・熊谷敬宥内野手（２９）がフルカウントからの６球目、１４１キロのカットボールを捉え、打球は左翼席