元NMB48でタレントの渋谷凪咲（29）が2日、自身のインスタグラムを更新。高速道路のサービスエリアでの一コマを披露した。「サービスエリアの幸せ玉（小籠包）ぱくりっ」とつづった渋谷。リラックスしたサングラス姿で小籠包を堪能する写真を公開した。ハッシュタグでは「幸せ玉とは丸い形をした幸せなものです笑」「サービスエリアの幸せ玉と言えば」「ベビーカステラ」「肉巻きおにぎり」「揚げ餅」「かなあ？」「皆さんの