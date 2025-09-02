日本ハムは２日、ロッテ（ＺＯＺＯマリン）と対戦し８―６で辛勝。連敗を「２」で止めた。打線は３回無死一、三塁から水谷の中越え適時二塁打で先制。その後もレイエス、田宮の適時打などで５点を奪い試合の主導権を握った。さらに６回にも水谷の中前適時打や重盗などで３点を加点。相手先発・石川柊をマウンドから降ろし試合を決定付けた。投げては先発・伊藤が立ち上がりから相手打線に安打を許しながらも要所を締める投