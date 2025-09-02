Googleの検索結果に表示される「AIによる概要」は、検索に関連した要約と関連リンクを表示するため、すぐに知りたい情報にアクセスしやすくなっています。しかし、AIによる概要のAIモデルは高速さを重視して性能は落とされているため、情報処理能力が不足して不正確な情報を表示するという指摘もあります。サウンドアーティストでYouTuberとしても活躍するベン・ジョーダン氏は、自身の名前をGoogle検索したところ「行ったこともな