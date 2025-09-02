メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜市の信号のない交差点で、高齢者の運転する乗用車同士が出合い頭に衝突し、77歳の女性が意識不明の重体です。 警察によりますと、2日午後1時ごろ、岐阜市則武の信号のない交差点で、乗用車同士が出会い頭に衝突しました。 ぶつかったのはいずれも岐阜市に住む83歳と80歳の男性が運転する車です。この事故で、80歳の男性の車の助手席に乗っていた77歳の妻が意識不明の状態で病院に運ば