◇ウエスタン・リーグ阪神1-4ソフトバンク（2025年9月2日SGL尼崎）阪神2軍はソフトバンクにタイブレークの末、1―4で敗れた。先発・富田が5回無失点とするなど粘ったものの最後は延長戦で競り負け。その差を平田2軍監督は、「隙の無い走塁、守りの差」とした。以下は平田2軍監督の一問一答――富田「ほんと腕触れて、スピードガンよりキレがある感じがするよな。緩急も踏まえて、腕がかなり触れてる。球のキレとい