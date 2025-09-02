◇ウエスタン・リーグ阪神1-4ソフトバンク（2025年9月2日SGL尼崎）阪神・桐敷拓馬が6回から救援登板し、2イニングを2安打無失点とした。「ゼロでいけたのは一番良かったかなと思います」7回は2死満塁のピンチを背負うも、山本を見逃し三振。0を刻んだが、「もっと内容を詰めていかないといけない。しっかり3人でいけるように」とさらなる高みを目指した。優勝マジックを6とした1軍。その戦線へ加わるため、アピールを