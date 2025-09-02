お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー(41)がMCを務める2つの番組が2日、ともに最終回を迎えた。テレビ朝日のバラエティー番組「家事ヤロウ!!!」（火曜後8・00）と、日本テレビ系「カズレーザーと学ぶ。」（火曜後10・00）で、それぞれ7年半、約3年の歴史に幕を下ろした。「家事ヤロウ!!!」は2018年4月から放送され、家事初心者のお笑い芸人・バカリズム、元KAT―TUNの中丸雄一、カズレーザーの3人が家事を学ぶ内容