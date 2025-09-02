お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー(41)がMCを務める日本テレビ系「カズレーザーと学ぶ。」（火曜後10・00）の最終回が2日に放送された。2022年10月にレギュラー放送が始まった教養バラエティー。さまざまな分野の最先端の研究者から新しい知識を学ぶことができ、ためになる番組として好評だったが、約3年の歴史に幕を下ろした。最終回のテーマは第1回でも取り扱った「不老不死」。3年の時を経て、最新の不老不死