2025年8月31日、テレビアニメ「呪術廻戦」第3期「死滅回游 前編」が2026年1月より放送されることが明らかになり、中国のSNS・微博（ウェイボー）で話題になっている。「呪術廻戦」は、芥見下々（あくたみげげ）氏の漫画が原作。人間の負の感情から生まれた「呪霊」と、その呪霊を呪術を使ってはらう「呪術師」の戦いを描く作品だ。「週刊少年ジャンプ」にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数は1億部を突破。テレビ