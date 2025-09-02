バレーボール男子日本代表の高橋藍（24＝サントリー）が2日、自身のインスタグラムを更新。仲良しの人気俳優とのツーショットを公開し、反響を呼んでいる。この日、バレー日本代表は12日開幕の世界選手権に向けた壮行試合に臨み、世界ランク5位の日本が同15位のブルガリアに3―0のストレート勝ちを収めた。また、同日は高橋の24歳の誕生日でもあり、試合にはプライベートでも親交があることを公言している俳優の高橋文哉が応