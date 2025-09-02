2日午後、東京・目黒区で住宅など3棟が燃える火事があり、火元とみられる住宅から、女性1人の遺体が見つかりました。警視庁などによりますと、2日午後3時半前、目黒区中目黒にある2階建ての住宅で火事がありました。火は、隣接するアパート1棟と住宅1棟に燃え広がり、合わせて3棟を焼きましたが、ポンプ車など31台が消火活動を行い、およそ4時間後にほぼ消し止められました。火元とみられる住宅からは、女性1人の遺体が見つかって