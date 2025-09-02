日本テレビ系バラエティー番組「カズレーザーと学ぶ。」（火曜・後１０時）最終回が２日に放送され、レギュラー化から約３年で幕を閉じた。同番組は、ＭＣの「メイプル超合金」カズレーザーが「今絶対知っておきたい人生が変わる新知識」をゲストと学び、生活に身近なテーマを３人の専門家が違う視点から解説する内容。２０２１年１０月にパイロット版が深夜帯で放送され、２２年２月の特番で高視聴率を記録したことから、同年