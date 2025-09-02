◆バレーボール男子世界選手権壮行試合（２日、東京・有明アリーナ）バレーボール男子日本代表は２日、東京・有明アリーナで世界選手権（９月１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向け、ブルガリアとの壮行試合を行い、３―０で勝利した。第４セット（Ｓ）まで行われ、２５―１５で制して４―０とした。第４Ｓに出場した大塚達宣（ミラノ）は約２か月ぶりにコートに立った。７月に右肘関節内遊離体のため手術。復帰戦を終え「