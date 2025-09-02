「ウエスタン、阪神１−４ソフトバンク」（２日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神は富田が５月５日の巨人戦以来、４カ月ぶりの先発で５回１安打無失点と好投した。２番手・桐敷は降格後初登板。六回から安打２本を許しながらも２回無失点に抑えた。野手は井坪とヘルナンデスが２安打と躍動したが、３度の本塁死で１得点のみにとどまった。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−富田が好投した。「ほんと腕が触れて、