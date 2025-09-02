「バレーボール・男子日本代表世界選手権壮行試合、日本３−０ブルガリア」（２日、有明アリーナ）世界ランキング５位の男子日本代表は、同１５位のブルガリアに３−０（２５−２０、２６−２４、２５−２０）のストレート勝ちを決めた。２４歳の誕生日を迎えた高橋藍（サントリー）は、チーム最多１５得点と大暴れ。「良い強化試合になった。誕生日に勝つことができたっていうのは非常にうれしい」と振り返った。序盤から強