◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム）巨人のＴ・キャベッジ外野手が公式戦で来日初めて「１番」で先発。４打数１安打で、１打席目の中飛も捉えた当たりだった。球団の外国人１番打者は２３年のブリンソン以来。特別な意識は消して打席に入り「９個ある打順の一つ、ととらえている。打順に関係なくやるだけなので」と振り返った。米国時代にリードオフマンの経験は「数回ある」と明かした。