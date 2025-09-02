３回、飯山（左）の生還で逆転したＥＮＥＯＳ＝東京ドーム◆ＥＮＥＯＳ６−２ＪＲ西日本第９６回都市対抗野球大会第６日は２日、東京ドームで１回戦３試合が行われ、横浜市のＥＮＥＯＳ（６年連続５５度目）はＪＲ西日本（広島市）を６―２で下した。ＥＮＥＯＳは１点を追う三回、山田の犠飛や川口の適時打などで３点を奪い逆転に成功した。七、八回にも追加点を挙げ相手救援陣を攻略した。先発の左腕阿部は初回にソロ本塁打