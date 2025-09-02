◆イースタン・リーグ巨人３―２ヤクルト（２日・Ｇタウン）巨人の中田歩夢内野手が決勝打を放ち、チームの５連勝に貢献した。イースタン・ヤクルト戦に「７番・遊撃」で先発出場。２点差を追いつき、なお２死二、三塁の場面で相手先発の高橋のカットボールを捉えて左前へと勝ち越し適時打を運んだ。試合後はお立ち台に上がり、「ジャイアンツ球場に（坂本）勇人さんがいるときにアドバイスを受けたりとか、（岡本）和真さん