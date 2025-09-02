2日（火）、有明アリーナで「エムットマッチ2025 Powered by MUFGバレーボール男子世界選手権壮行試合」が行われ、男子日本代表は男子ブルガリア代表にセットカウント4-0（25-20、26-24、25-20、25-15）で勝利した。 ネーションズリーグ2025の予選ラウンドで対戦した際にはストレートで敗れた相手に対し、3セットを先取した日本。追加で行われたボーナスセットも奪い、完勝を収め