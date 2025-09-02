◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム）巨人・戸郷翔征投手が６回１失点で５勝目。プロワーストタイ６四球を与えたが被安打４で粘った。「反省が多いですけど、勝ちがついたことはうれしかったです。初回もフォアボール３つ出して、悪い立ち上がりだった。粘りながら１失点に抑えましたけど、まだ課題は残る投球だったと思います」と振り返った。与四球については「制御できなかったのが一番ですし