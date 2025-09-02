公明党の西田幹事長は２日の記者会見で、石破首相の続投を支持する議員らから出ている衆院解散論について「政治空白を作るべきではない。何のための解散かをよくよくお考えいただく必要がある」と述べ、強くけん制した。首相は同日夜に公明の斉藤代表と会食しており、解散論も話題となった可能性がある。公明は、昨年の衆院選、今年６月の東京都議選、７月の参院選で、いずれも議席を大きく減らしており、早期解散には「ただの