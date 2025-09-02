女子プロレス「マリーゴールド」のシングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」ドリームリーグ公式戦（２日、新宿フェイス）で行われた前スーパーフライ級王者・ビクトリア弓月（２０）と瀬戸レア（２４）の因縁対決は、１５分時間切れドローに終わった。レアは７月の新木場大会で、同期の弓月をパイプ椅子で殴りつけて闇落ち。極悪ユニット「ダークネス・レボリューション（ＤＲ）」に加入した。遺恨が残る２人は４月の新木場大