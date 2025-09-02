左腕エースの誤算で９月黒星発進…。セ４位の広島は２日のＤｅＮＡ戦（マツダ）に５―８で敗れて３連敗。ＣＳ進出圏内の３位ＤｅＮＡとのゲーム差「２」に広げられた。先発・床田寛樹投手（３０）の不調が全てだった。立ち上がりから敵打線に痛打を浴び、２回６安打７失点とまさかの今季最短ＫＯ。序盤で大量７点のビハインドを背負った展開は、新井貴浩監督（４８）としても想定外の展開となった。この日を含め残り２４試合