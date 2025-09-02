乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務める連続ドラマ『ふたりエスケープ』が、テレビ大阪・テレビ愛知にて10月4日深夜より放送されることが決定した。 参考：乃木坂46 岩本蓮加、憧れだった女優の仕事とグループへの思い「新しい私を見せられたら」 田口囁一の漫画『ふたりエスケープ』（一迅社刊）が原作の本作は、可愛いが取り柄の無職の“先輩”と〆切に追われる漫画家の“後輩”が繰り広げる“