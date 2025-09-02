TVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』最終話となる第26話の予告とあらすじが公開された。 参考：黒沢ともよ×石上静香、共演を重ねてぶつけ合った想い「やっと彼女が一人の人間になった」 本作は、アプリゲーム『アークナイツ - 明日方舟 -』をアニメ化するもの。天災がもたらした謎多き鉱石「源石（オリジニウム）」の影響により、世界各地で鉱石病という病が発生した。それにより現