秋篠宮さまは２日、総裁を務める大日本農会から表彰された農家を視察するため、神奈川県の川崎市と伊勢原市を訪問された。ワイシャツ姿の秋篠宮さまは、川崎市多摩区の白井英寿さん（９０）の果樹農園で、収穫期を迎えた品種「あきづき」のナシ園を見て回られた。白井さんから猛暑による生育への影響や対策を聞き、「（影響は）ここ３、４年ですか」などと尋ねられていた。