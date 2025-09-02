◇セ・リーグ阪神5-3中日（2025年9月2日バンテリンD）阪神・石井大智投手（28）がプロ野球記録の連続試合無失点を「46」に更新。同時に継続している連続イニング無失点は45イニングとなり、球団2位の62年小山正明にあと「2」と迫った。2点優勢の9回に登板。2死から石伊に中前打を許すも、最後は代打・板山を151キロ直球で遊飛に打ち取り、この夜もスコアボードに「0」を記した。この日は8回に岩崎、9回に石井を起用。