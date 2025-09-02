◇パ・リーグロッテ6ー8日本ハム（2025年9月2日ZOZOマリン）先発の石川柊が5回2/3で11安打8失点。打線は7回にソトの11号2ラン、8回には西川の中前2点適時打などで一挙4点を奪い、2点差まで追い上げる粘りを見せたものの、ビハインドをはね返すことができず、連勝は2で止まった。吉井監督は「先発ピッチャーがうまくいかなかったんで、野手は頑張ったと思います」と打線の粘りを評価。7月以降の6試合のうち、4試合で7失点