横琴粤澳深度合作区（珠海市横琴島に設けられた広東省とマカオの踏み込んだ協力エリア）で1日、横琴島とマカオを結ぶ琴澳間越境スクールバスの運行がスタートした。中国新聞網が伝えた。同時に「降車不要の車内出入境検査」という両地間を通学で行き来する児童・生徒に向けた新しい便利な出入境検査モデルの試行を始めた。これにより、児童・生徒の通学体験をいっそう向上させ、保護者の送迎負担が軽減されることになる。（提供/人