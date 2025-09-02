「ロッテ６−８日本ハム」（２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムは最大８点リードが最後は２点差になりながら、何とか逃げ切った。連敗を２で止め、首位ソフトバンクとのゲーム差１を守った。試合後、新庄監督が石井一成内野手の途中交代に言及。三回無死二、三塁で見逃し三振に倒れた後、その裏の守備からベンチへ退いており「あれは当てないとあかん。あれは何とかしないといかん。見逃し三振はダメ」と苦言を呈した