「ダブルケア」とは、広義においては家族や親族など、親密な関係における複数のケア関係と、そこにおける複合的課題のこと。狭義では、育児と介護の同時進行の状況のことだ。出産年齢が上がっていることや子どもの数が少ないこと、親世代の寿命が延びていること、さまざまな状況があいまって、ダブルケアラーは増えている。