◆パ・リーグロッテ６―８日本ハム（２日・ＺＯＺＯ）敗戦の中でロッテのドラフト１位ルーキー・西川史礁外野手の活躍が光った。２番・左翼で先発。５回の第３打席で右前安打を放つと、８回１死満塁ではバットを折りながらも中前へ２点適時打を放った。「みんなでつないでつないで回ってきた打席。シュートが得意なピッチャーと分かっていたので、引っ張りになるのではなくて、しっかりバットをインサイドアウトでセンター意