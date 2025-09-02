◆ソフトバンク2―1オリックス（日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが逆転勝ちで連敗を2で止めた。ゲーム終盤に代打の中村晃が同点打、今宮健太が勝ち越し打とベテラン勢が勝負強さを見せつけた。一方、2位の日本ハムはロッテ戦（ZOZOマリン）に白星を挙げ、ゲーム差は1のまま変わらなかった。8月27日にソフトバンク○、日本ハム●で1ゲーム差となって以降、両チームともに○●●○でお付き合いでつかず離れずが続い