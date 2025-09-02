◆バレーボール男子強化試合第１戦（２日、東京・有明アリーナ）世界選手権（１２日開幕）に向けた壮行試合で、世界ランク５位の日本は同１５位のブルガリアに３―０で快勝した。公式戦ではないため、第４セット（Ｓ）まで行われた。この日２４歳を迎えた高橋藍（サントリー）がチーム最多１５得点で攻守で躍動。勝利後はチケット完売の１万３７０３人の大観衆とチームメートにケーキで祝福された。「実は誕生日で〜す」とおど