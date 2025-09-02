◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム）巨人・戸郷翔征投手が６回１失点で５勝目。プロワーストタイ６四球を与えたが被安打４で粘った。杉内俊哉投手チーフコーチは「初回３つの四球からよく修正してくれました」と振り返り、１１４球で継投に入った点には「ちょっと球数がね。７、８、９（回）も中継ぎ陣がいますから」と説明した。与四球の多さについては「警戒してるなあ、というのを感じたし、