◆パ・リーグソフトバンク２―１オリックス（２日・みずほペイペイドーム）オリックスはソフトバンクに逆転負けし、４連勝を逃した。１―１の８回、セットアッパーのペルドモが今宮に勝ち越し打を献上。ここ４試合で３度失点し、開幕から見せていた安定感を欠く現状だ。岸田護監督は「頑張ってくれたんですけどね。ここ何試合かは、本調子ではないかも分からないですけど…」と残念そう。主に勝ち試合の８回を任せてきたが「み