◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５阪神（２日・バンテリンドーム）中日の大島洋平外野手が、通算２０６３安打とし、球団では谷沢健一を抜いて、歴代単独３位となった。４点を追う７回２死二、三塁。代打で出場すると、阪神・村上の１５１キロ直球を中前に返した。２点差に詰め寄る２点適時打に、「うまく打てた。（記録は）意識することなく。きょうは代打だったので、１打席しかない。どういうふうに結果を出せるかなってのを